Conheça os riscos de investir em ações O mercado de ações possui dois tipos de riscos: o risco de mercado e o risco de crédito. O risco de mercado acompanha as oscilações macroeconômicas, que tendem a favorecer ou prejudicar todo o mercado. Uma alta dos juros, por exemplo, prejudica todo o mercado acionário (veja mais no link abaixo). O risco de crédito, por sua vez, é o risco que o investidor corre de a empresa emissora das ações ter problemas, como ir à falência ou registrar sucessivos prejuízos. Diversificar a carteira de investimentos e escolher ações que tenham nível de risco coerente com o retorno esperado são duas dicas par reduzir o risco de seu investimento. Veja nos links abaixo mais informações para investir em ações diminuir os riscos de seu investimento.