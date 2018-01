Conheça os riscos dos fundos prefixados Na hora de se decidir por um fundo de renda fixa é importante saber qual o porcentual de títulos prefixados e pós-fixados que compõem a carteira. Mas é importante, também, conhecer o que os administradores chamam de "duration" da carteira. De acordo com o diretor de Renda Fixa do Citibank, Paulo Caricati, "duration" é a duração média das operações prefixadas da carteira. Quanto maior a duration, mais exposta está a carteira às oscilações das taxas de juros e, portanto, maior o risco que o investidor está assumindo. Valor da cota dos fundos de renda fixa prefixados pode ficar negativa Os administradores dos fundos de renda fixa precisam ajustar diariamente o valor dos títulos da carteira aos juros correntes. Esse procedimento nos fundos de renda fixa prefixados faz com que as cotas possam ter perdas, quando os juros sobem, e ganhos, quando caem (veja mais informações no link abaixo). Quanto maior a "duration", mais bruscos os movimentos da cota. Como exemplo, Caricati diz que, em 1º de junho, as taxas de juros das operações prefixadas estavam em 20,80% ao ano, mas foram caindo gradativamente e agora estão em 16,80%. Assim, os investidores que permaneceram com o dinheiro aplicado em fundos de renda fixa prefixados durante esse período obtiveram ganhos com esse movimento. Mas a valorização que as cotas de cada fundo teve foi definida pela duration da carteira. Naqueles com duration de 90 dias, o ganho foi de aproximadamente 1%. Nos com duration de 45 dias, 0,50%. Assim, quando a expectativa é de redução dos juros, fundos com duration mais longa tendem a ser mais rentáveis. O diretor do Citibank afirma que é importante o conhecimento das características dos fundos para que o investidor faça a escolha de acordo com seu grau de tolerância ao risco, lembrando que os fundos com duration mais longa têm risco maior. No caso dos fundos de renda fixa prefixados, se não houver boa avaliação, o investidor pode ficar tentado a efetuar saques no momento errado, de desvalorização das cotas. Veja no link abaixo como os fundos de renda fixa prefixados podem causar prejuízo para o investidor.