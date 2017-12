Conheça preço do táxi em outras cidades As tarifas de táxi são determinadas pelas prefeituras, que são responsáveis pelas concessões e pela qualidade do serviço. É por esse motivo que o preço cobrado varia de uma cidade para outra. Brasília, São Luís e São Paulo possuem algumas das taxas mais altas do país. Calculado pelo taxímetro, o preço da corrida baseia-se no total de quilômetros rodados, no tempo gasto nas paradas, no dia e no horário da corrida. Além disso, o passageiro paga uma taxa mínima para entrar no carro, conhecida como bandeirada. Na capital paulista, o valor cobrado pela bandeirada do táxi comum é de R$ 3,20. Durante os dias da semana, no período das 6h às 20h, o taxímetro roda na bandeira 1 e, aos domingos e feriados, assim como de segunda a sexta a partir das 20h, é cobrada a bandeira 2. No caso de São Paulo, o cliente paga o preço de R$ 1,02/Km e R$1,32/Km, respectivamente. Em qualquer horário, o valor cobrado pelo minuto parado é de R$ 0,42. O valor final desembolsado é a combinação da quilometragem e do tempo gasto em trânsito. No Rio de Janeiro, o preço da bandeirada é de R$ 2,50 e o custo do quilômetro rodado na bandeira 1 é de R$ 0,80. Em São Luís, o táxi custa R$ 2,80 a bandeirada e R$ 1,10 a quilometragem na bandeira 1. A Prefeitura de Curitiba fixou a tarifa do táxi em R$ 2,50 e R$ 1,00/Km, respectivamente. Os táxis de Fortaleza cobram R$ 1,80 pela bandeirada e R$ 0,90 pelo quilômetro na bandeira 1. Em Salvador, o serviço é mais barato: R$ 2,60 pela bandeirada e R$ 0,80 pelo quilômetro na bandeira 1. A Prefeitura de Belo Horizonte adota o valor de R$ 2,90 para a bandeirada e R$ 0,76/Km para bandeira 1. Em Porto Alegre, a bandeirada do táxi comum é R$2,00 e, a cada quilômetro na bandeira 1, é cobrado R$ 1,00. Quem pega táxi em Recife paga R$ 2,16 e R$ 0,86, respectivamente. Uma vantagem dessas três cidades é que os táxis só rodam na bandeira 2 a partir das 22h. Veja abaixo o custo de uma viagem de 10 Km em cada uma das cidades (bandeira 1): Cidade Preço Belo Horizonte 10,50 Brasília 11,50 Curitiba 12,50 Fortaleza 10,80 Porto Alegre 12,00 Recife 10,76 Rio de Janeiro 10,50 Salvador 10,60 São Luís 13,80 São Paulo 13,40 Veja amanhã matéria explicando a planilha de custos de um táxi, mostrando o lucro do taxista ou da empresa por viagem.