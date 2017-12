Conjuntura favorece mercados Hoje, o presidente do Fed - banco central norte-americano -, Alan Greenspan, foi entrevistado pelo Senado dos EUA, a respeito da economia do País. No seu pronunciamento, reconheceu que a economia dos EUA realmente está dando sinais de desaquecimento, e que talvez nem sejam necessários novos aumentos nos juros. Não havendo aumentos de juros nos Estados Unidos, os investimentos em outros países, como o Brasil, ficam mais atraentes, estimulando a migração de capitais para esses países. Com isso, mesmo com a queda da taxa básica de juros brasileira, a Selic, de 17% para 16,5% ao ano, entrou um saldo de dólares significativo no Brasil. O dólar fechou hoje em R$ 1,7980, com queda de 0,33%.O dólar oficial, calculado pelo Banco Central como média ponderada das cotações do dia fechou em R$ 1,8015, queda de 0,16%. Juro da renda fixa recua para acompanhar Selic Com o cenário de juros menores aqui, e, consequentemente, remuneração mais baixa para as aplicações, a tendência seria de saída de capitais voláteis do País. Isso pode não ocorrer, porém, se a menor remuneração for compensada por outros benefícios, como menor risco. Se os investidores estrangeiros avaliam que a queda dos juros reflete uma melhora na economia brasileira, que pode passar a taxas de crescimento maiores sem pressão na inflação, num ambiente de estabilidade econômica, os investimentos externos podem até aumentar. E o mercado, assim como o governo ontem, na fixação da nova Selic, parece não estar dando importância aos elementos de risco à economia brasileira. Pela avaliação do governo e de analistas, as altas nos índices de inflação estão diretamente relacionadas a fenômenos climáticos, como geadas no sul, e temporários, típicos da estação. Esses fenômenos cíclicos, chamados sazonais, normalmente são eliminados das análises, pois não indicam tendências gerais da economia, mas significam pequenos "acidentes", que não devem nortear a definição de política econômica. Assim, mantém-se a opinião que pode haver juros menores, sem pressão na inflação, que está abaixo das expectativas. Assim, o mercado de juro começa a derrubar suas cotações de longo prazo. Os juros prefixados em contratos de swap de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,28 % ao ano, frente a 18,56% ao ano ontem. E o dólar fechou em R$ 1,7980, com queda de 0,33%. As bolsas sobem no mundo inteiro Além disso, os mercados, os investidores estrangeiros e o governo parecem preferir ater-se aos fatos apurados até agora, e não se deixar abalar muito pelo noticiário político. Há o escândalo de desvio de verbas do Tribunal Regional do Trabalho. O acusado principal, o juiz Nicolau dos Santos Neto, está sendo procurado pela polícia, e o ex-secretário especial da Presidência da República, Eduardo Jorge, pode estar envolvido. Contudo, as investigações ainda não acabaram, e não existe nenhuma ligação direta da equipe econômica e do Presidente no esquema de corrupção. Mais importante ainda, a conjuntura interna e externa estão favoráveis, com crescimento sustentado - sem gerar inflação -, o que estimula alguns analistas a prever ainda maiores quedas de juros até o final do ano. Com juros menores, o crédito ao consumidor tende a ficar mais barato, facilitando as compras. Da mesma forma, as linhas de crédito para empresas tendem a custar menos, o que possibilita que elas invistam em aumento da produção. Assim, as ações das empresas se valorizam. A Bovespa fechou hoje em alta de 1,63%.O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em alta de 1,38%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 3,18%.