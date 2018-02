Conselheiros do Cade tomam posse nesta quarta Tomaram posse nesta quarta-feira, para permanecer por mais dois anos como integrantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o economista Luiz Carlos Prado e o advogado Ricardo Villas Boas Cueva. Os dois foram reconduzidos para mais um mandato no Cade pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia, realizada no Ministério da Justiça, foi comandada pelo secretário-executivo do ministério, Luiz Paulo Barreto, e contou com a presença de alguns advogados que atuam no conselho. A presidente do conselho, Elizabeth Farina, destacou que com as duas posses desta quarta-feira o quórum máximo do conselho para deliberações está garantido. "Isso mostra um amadurecimento institucional do País já que não houve qualquer interrupção no Cade, mesmo com a finalização quase simultânea dos mandatos de quatro conselheiros", afirmou ela. Na semana passada, a própria Elizabeth e o conselheiro Luís Fernando Rigato tomaram posse em mais um mandato de dois anos. Atualmente o conselho tem os seus sete integrantes, algo que não ocorria desde 2003. O conselho realizará na quarta-feira da semana que vem sua próxima sessão para julgamentos de processos de fusões e condutas empresariais. A pauta da reunião deverá ser divulgada na quinta-feira.