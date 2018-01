Conselho aprova oferta da Vodafone por grupo indiano O executivo-chefe da Vodafone, Arun Sarin, obteve aprovação do conselho para apresentar uma oferta em dinheiro pela indiana Hutchison Essar, de acordo com o site do diário britânico The Daily Telegraph. A proposta poderia avaliar a quarta maior operadora de telefonia móvel da Índia em mais de US$ 13,5 bilhões. Entretanto, acredita-se que a proposta ainda vai depender de como a Vodafone conseguirá se esquivar da cláusula de não competição por um ano firmada com seus atuais parceiros indianos na Bharti Airtel, maior operadora da Índia, acrescenta o jornal. A Vodafone possui participação de 10% na Bharti Airtel, que é avaliada em aproximadamente 1,4 bilhão de libras, mas teria de se desfazer dela para levantar fundos para a compra da Hutchison Essar, ganhando participação majoritária em uma operadora num dos mercados de telefonia móvel que mais cresce no mundo, segundo o The Daily Telegraph. A princípio, a Vodafone vai tentar entrar em acordo com os principais acionistas da Bharti Airtel, a Bharti Telecom e a Singapore Telecommunications, para retirar a cláusula de não competição, afirma o jornal. As informações são da Dow Jones.