Conselho aprova abertura de capital da Caixa Seguridade

O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal aprovou o início do processo de abertura de capital e de oferta pública de ações da Caixa Seguridade Participações S/A, com listagem no segmento especial do mercado de ações da BM&FBovespa. O comunicado informa que a oferta base será de 25% de ações da companhia, em cumprimento às regras definidas para tal segmento. A abertura do capital foi aprovada em reunião do conselho realizada ontem.

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, conta com receitas vinculadas a essa operação para reforçar o caixa do governo federal em 2015. Essa receita faz parte do rol de operações que o governo quer lançar mão até o final do ano para melhorar o seu desempenho fiscal.