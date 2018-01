Conselho da China Southern aprova compra de jatos Embraer O conselho de diretores da China Southern Airlines aprovou, em princípio, o plano da empresa de comprar seis jatos da Embraer e 21 aviões da Airbus. Cada aeronave produzida pela Harbin Embraer, a parceria da empresa brasileira na China, custa cerca de US$ 20 milhões, segundo informou a China Southern. As ações da companhia caíram 2,6%, na Bolsa de Pequim, com os investidores avaliando que a ampliação da capacidade será benéfica para os negócios da empresa no longo prazo, mas pode trazer um pesado custo financeiro.