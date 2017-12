Conselho da Fiesp considera câmbio atual preocupante O presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior (Coscex) da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp), Rubens Barbosa, afirmou que os integrantes deste colegiado manifestaram "preocupação" com a atual situação do câmbio. "Algumas projeções mostram que, se persistir essa tendência, de valorização do real, no próximo ano, haverá uma redução das exportações e aumento significativo das importações. Há estimativas que colocam o saldo comercial para 2005 em US$ 20 bilhões", comentou o ex-embaixador. "Essa situação pode afetar o emprego (no Brasil) no próximo ano", disse. De acordo com Barbosa, os conselheiros manifestaram que já há um aumento significativo das importações em alguns setores. Segundo ele, o presidente da Coteminas, Josué Cristiano Gomes da Silva, que é também vice-presidente do Coscex da Fiesp, disse que há elevação expressiva das importações de produtos têxteis, especialmente da Ásia. Os conselheiros da Fiesp não manifestaram opiniões sobre como o governo deveria conduzir a política cambial para que o real não se valorizasse mais em relação ao dólar. "Aqui, ficamos atentos à avaliação de tendências", comentou Barbosa. Os pontos de vistas manifestados no encontro do conselho serão levados por Barbosa ao presidente da Fiesp, Paulo Skaf.