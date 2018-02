Conselho da Inco recomenda que acionistas rejeitem oferta da Vale O conselho de administração da mineradora canadense Inco recomendou aos seus acionistas que rejeitem a oferta de compra apresentada pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), e manteve a recomendação de aceitação da proposta apresentada pela Phelps Dodge. O acordo com a Phelps Dodge será colocado em votação durante encontro de acionistas na próxima semana, em 7 de setembro. Segundo a agência Dow Jones, um comunicado da Inco afirma que "o acordo de combinação com a Phelps Dodge, embora esteja sujeito a exceções, requer que o conselho da Inco continue a recomendar aos acionistas que votem em favor dele, a menos que o conselho determine que uma oferta de compra rival constitui uma proposta superior." Ainda de acordo com o comunicado, a oferta apresentada pela Vale - 86 dólares canadenses por ação - não constitui uma "proposta superior". A empresa acrescentou que, até o momento, a mineradora brasileira tem indicado que não está disposta a entrar em discussões mais elaboradas ou negociações para elevar o valor de sua oferta. A Vale informou nesta terça, por meio de sua assessoria de imprensa, que não irá comentar a decisão do conselho de administração da Inco. Colaborou Monica Ciarelli