Conselho da Nossa Caixa aprova criação de 4 subsidiárias O conselho de administração da Nossa Caixa aprovou ontem a criação de quatro empresas subsidiárias da estatal. A lei permite a formação de até sete empresas e a venda em lote de 51% das ações de cada sociedade. Segundo o secretário Mauro Arce (Energia e Recursos Hídricos), a modelagem contratada pelo governo paulista decidiu criar apenas quatro subsidiárias. "Hoje, não há intenção de criar outras três. Mas isso é possível", afirmou Arce, que também preside o Programa Estadual de Desestatização (PED) do governo paulista. O próximo passo, após a aprovação pelo conselho, é que o assunto passe por assembléia geral extraordinária da Nossa Caixa. No entanto, essa reunião ainda não foi convocada. Hoje, o PED se reuniu para discutir os detalhes da modelagem aprovada. As sociedades a serem criadas dividirão as atividades de seguro, previdência, capitalização e cartão de crédito. O governo do estado não fixou nenhuma data para a venda do lote de 51% de ações de cada uma das quatros subsidiárias. Entretanto, a intenção é ofertar o lote majoritário das sociedades ainda no primeiro semestre. De acordo com especialistas, o edital deve ser lançado nos próximos dias porque o processo pós-publicação do documento leva entre 60 dias, no caso da subsidiária de cartão de crédito, a 120 dias, para as outras três novas empresas. Mauro Arce afirmou que o edital para pulverização de 49% de ações da Nossa Caixa deve ser publicado apenas no segundo semestre deste ano. A expectativa anterior era que a venda das ações da Nossa Caixa ocorresse ainda no primeiro semestre deste ano. Entretanto, uma liminar paralisou o processo de criação das subsidiárias e terminou por prejudicar também o andamento do programa de pulverização das ações do banco estatal. A estimativa atual é de que o edital seja divulgado no mês de julho, embora ainda não haja uma data confirmada. A única certeza, até o momento, é que a publicação do edital da Nossa Caixa ocorrerá após a venda de 51% do capital das subsidiárias. O objetivo é valorizar as ações do banco estatal.