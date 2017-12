Conselho da Opep recomenda aumentar produção de pretróleo O Comitê de Monitoramento Ministerial da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que formula recomendações para as decisões do cartel, vai recomendar na reunião desta quarta-feira que os países da organização elevem o teto de produção em 500 mil barris/dia, disse um delegado. Essa fonte, que faz parte do comitê, afirmou à Dow Jones que um aumento na produção seria "em resposta e um gesto a demanda sazonal de inverno". Ele afirmou que o mercado está bem abastecido e que os barris extras não terão impacto, uma vez que o grupo está produzindo acima da capacidade de 26 milhões de barris/dia. O comitê é formado pelos ministros de petróleo do Irã, Nigéria e Kuwait, mais o atual secretário-geral da Opep. As recomendações desse painel podem influenciar a decisão do grupo. Em junho, o comitê havia aconselhado um aumento na produção de 1 milhão de barris/dia a 1,5 milhão de barris/dia, que foi aceita pelo grupo.