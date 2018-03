Conselho da Varig é destituído em assembléia O Conselho de Curadores da Fundação Ruben Berta (FRB), controladora da Varig, foi destituído hoje. A mudança no conselho, que era presidido por Yutaka Imagawa, foi determinada por 73% dos 218 votantes do Colégio Deliberante da entidade, que funciona como uma espécie de "senadinho" da fundação. Integrantes do colégio avaliam que as negociações com a TAM deverão se acelerar a partir desta semana. Em nota oficial, a fundação reafirmou o compromisso com o "prosseguimento das negociações em direção ao processo de fusão em curso e a conseqüente criação de uma nova empresa de aviação comercial". Um executivo que acompanha as negociações para a associação com a TAM desde o início assegura que os entendimentos serão agilizados com a renovação do conselho de curadores. Norberto Hoffmann, diretor-regional da Varig em Porto Alegre (RS), substituirá Imagawa na presidência do conselho. Hoffman era apontado por membros do colégio como alinhado politicamente ao ex-presidente. A vice-presidência será ocupada pelo diretor de operações da Varig, Carlos Luis Martins, identificado com o movimento que exigiu a renovação do comando da FRB. Os sete curadores foram substituídos pelos suplentes escolhidos na última eleição. Os demais integrantes do novo conselho são Ernesto Zanata, Adenias Gonçalves Filho, Luis Buaes, Celso Rodrigues da Costa e Delfim da Costa Almeida. O processo de destituição foi requerido por 130 membros do colégio com o objetivo de recuperar a credibilidade da fundação junto ao governo, credores, opinião pública e o grupo de funcionários. Outra fonte diz que o diálogo com o governo também será facilitado. "A mudança não tem ligação com as negociações para a fusão. Trata-se de uma questão interna da fundação", comentou um dos colegiados. "Foi uma depuração natural", disse outro membro do colégio. Na saída da assembléia, o ex-curador Lúcio Ricardo reconheceu que as modificações decididas hoje terão reflexo positivo para o processo de fusão.