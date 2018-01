Conselho da Volkswagen aprova Winterkorn como CEO Martin Winterkorn recebeu nesta sexta-feira a bênção do conselho de administração da Volkswagen para assumir como chefe-executivo no começo do ano que vem, ação que dará a ele o apoio que precisa para reorganizar a companhia e supervisionar sua reestruturação, enquanto a empresa se esforça para cortar custos e vencer a concorrência com as rivais em casa e em países estrangeiros. A decisão do conselho, o equivalente à diretoria, não foi colocada em dúvida. Porém, outras questões ficaram sem resposta: quem substituirá Winterkorn como CEO da Audi e se Wolfgang Bernhard, que supervisiona a icônica marca VW da montador, seria parte dos planos de Winterkorn. Analistas previam que Bernhard, trazido pelo CEO de saída Bernd Pischetsrieder há dois anos para ajudar a supervisionar uma dolorosa reestruturação, que causou a eliminação de diversos empregos através de atritos e uma maior jornada de trabalho sem o pagamento de horas extras em seis fábricas alemãs, poderia ser descartado. O conselho não fez nenhuma menção a Bernhard, dizendo apenas que Pischetsrieder, que anunciou sua saída de forma inesperada na semana passada, "continuaria a trabalhar para o grupo e assumirá funções de acordo com os interesses do grupo". Um substituto para a Audi também não foi citado. Segundo analistas, Bernhard vem sido visto como um rival para Winterkorn, que pretende reestruturar a companhia. A agência Dow Jones, citando pessoas familiares com a situação, publicou nesta semana que a reestruturação contemplado por Winterkorn inclui a criação de duas unidades principais - um grupo premium composto por Audi, Bentley, Bugatti e Lamborghini; e um grupo de volume com Volkswagen, Skoda e SEAT. Atualmente, a Volkswagen divide suas marcas com VW, Skoda, Bentley e Bugatti no grupo VW, e Audi, SEAT e Lamborghini no Grupo Audi. Olhando para a frente, o conselho divulgou que investiria US$31,5 bilhões entre 2007 e 2009 em suas operações automotivas, principalmente em propriedades, fábricas e equipamento, com US$13,7 milhões reservados apenas para a Alemanha. A empresa também aprovou planos para construir uma fábrica na Índia, que empregará 2.500 funcionários e fabricará pequenos carros de passageiros a partir do 2º semestre de 2009.