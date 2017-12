Conselho de Desenvolvimento ouve Palocci e Meirelles O ministro Tarso Genro, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, afirmou que o objetivo central da reunião de hoje do grupo é ouvir do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, um balanço sobre as políticas monetária e econômica de 2003. Na avaliação de Tarso, o conselho, depois de passar o ano discutindo questões macroeconômicas, centrará seus trabalhos em 2004 em questões mais estruturais, como diretrizes de política industrial. "Abriremos 2004 discutindo essas questões estruturais e os fundamentos de um novo contrato social", afirmou Genro. A reunião do Conselho está sendo realizada no Palácio do Itamaraty.