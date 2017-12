Conselho de Lula exige mudanças na Cofins Os integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) encaminharam hoje ao governo um documento contendo "preocupações e recomendações" a respeito da MP 135, que institui o fim da cobrança cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), mas aumenta a alíquota em 153%. Eles sustentam que, se é objetivo do governo evitar aumentos de carga tributária, a MP poderia conter uma "válvula de escape" para permitir que o Executivo possa conceder benefícios para recalcular a carga tributária de setores mais prejudicados com a mudança, como o de serviços. Eles defendem que a folha de pagamentos seja desonerada para compensar o aumento nos recolhimentos da Cofins. Na proposta dos conselheiros, o que o governo vier a arrecadar a mais com a cobrança da contribuição sobre os importados, deve ser utilizada como "crédito compensatório para ajustes setoriais". Eles pedem também que a MP dê crédito de Cofins a título de depreciação de equipamentos importados sem similar nacional e que, da base de cálculo da Cofins, possam ser abatidos os serviços utilizados por empresas sujeitas a contribuição não cumulativa. O documento também traz propostas para problemas específicos que possam surgir com a nova Cofins. É o caso, por exemplo, dos contratos de longo prazo dentro da atual lei. Com a mudança no cálculo, essas empresas passariam a conviver com dois regimes diferentes. A proposta é que seja concedido um crédito presumido proporcional ao aumento do tributo na nova legislação. O documento ainda propõe que segmentos que mais sofrerão a nova alíquota sejam mantidos no atual regime. Eles listam: educação, informática e tecnologia, administradoras de consórcios, transportes, indústria da construção civil e mercado imobiliário. Evitando caracterizar um choque do Conselho com o governo, o secretário especial do CDES , Tarso Genro, disse que está apenas atuando como intermediário dessa proposta. Genro sustenta a posição do governo que a nova Cofins não trará aumento de carga tributária.