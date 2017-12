Conselho de Lula sugere três medidas para o crescimento já O ministro Tarso Genro, secretário especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), disse hoje que "nos próximos 45 dias é provável" que o conselho apresente um conjunto de medidas para o desenvolvimento. Observando que não há uma conclusão das opiniões do Conselho, Tarso Genro citou três pontos que foram os mais citados pelos conselheiros: queda dos juros mais rápida, investimentos públicos em infra-estrutura e habitação popular e manter o dólar num valor que incentive as exportações. Segundo ele, "há um consenso de que o governo deve apressar o rebaixamento das taxas de juros". Tarso Genro disse ainda ser "necessário preservar o câmbio num incentivo muito grande ao esforço exportador que está sendo realizado, porque é uma fonte de acumulação interna capaz de nos proporcionar crescimento econômico", afirmou.