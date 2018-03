Conselho destitui executivo da Varig O executivo Yutaka Imagawa, considerado o homem-forte do Grupo Varig nos últimos anos, foi destituído hoje da presidência do conselho de administração da FRB-Par, holding da Fundação Ruben Berta (FRB). A FRB-Par é o braço de investimento que controla os negócios da fundação, como as empresas aéreas Varig, Rio-Sul, Nordeste e outras ligadas direta ou indiretamente ao transporte aéreo. Segundo duas fontes ligadas ao comando da fundação, a decisão foi tomada por unanimidade, por quatro dos sete integrantes do conselho de curadores da FRB. Três deles não participaram da 119ª Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Ruben Berta, que tomou a decisão. O afastamento do executivo Imagawa abre brecha para uma futura reestruturação do restante do conselho de administração da FRB-Par. Além de deliberar o afastamento, o conselho de curadores registrou a possibilidade de "recomposição e eventual substituição" de integrantes do atual conselho da holding. Um ex-diretor da Varig confirmou a possibilidade de recomposição do conselho da holding, que ocorreria em meio às negociações para a fusão com a TAM e poderia acelerar o negócio. Oficialmente, a Varig ainda não se manifestou sobre as mudanças no board da controladora.