Conselho diz que alertou Light sobre aumento no consumo O presidente do Conselho dos Consumidores da Light, Antônio Florêncio, afirmou hoje que o grupo vem alertando a distribuidora, desde maio, sobre a tendência de aumento no consumo de energia. O "aumento inesperado" no consumo é usado pela empresa como justificativa para os apagões localizados que estão causando transtornos no Rio de Janeiro. Segundo Florêncio, o Conselho de Consumidores apresentou em suas reuniões mensais com a empresa estatísticas de intenção de compras de eletrodomésticos feitas pela Federação do Comércio do Rio (Fecomércio). "Nos últimos meses, ventiladores e aparelhos de ar condicionado lideram a lista", disse ele, avaliando que a companhia poderia se preparar melhor para o aumento da demanda.