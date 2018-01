Conselho do Agronegócio incentivará câmaras setoriais O Conselho Nacional do Agronegócio (Consagro) foi reativado hoje e unirá iniciativa privada e governo na elaboração de programas de política agrícola. Após duas horas e meia da reunião inicial do conselho, o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou que a meta é colocar em prática as propostas apresentadas, que serão discutidas nas câmaras setoriais específicas antes de chegar ao governo. A assessoria do ministério da Agricultura informou que estão na pauta do Consagro o financiamento do setor agrícola, a modernização da comercialização interna e externa, desoneração tributária, desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade do agronegócio. Aos participantes do Consagro, Rodrigues sugeriu que as câmaras fossem formadas por um coordenador da iniciativa privada e do governo. ?Vamos ter todos os setor participando, com equilíbrio entre os diversos membros da cadeia para que o consumidor final seja o beneficiado?, disse. O ministro afirmou que não serão criados muitas câmaras setoriais, mas que as duas primeiras serão a de carnes e do setor sucroalcooleiro, segmentos que apresentam-se, segundo ele, desorganizados. ?No caso do álcool é preciso rever os conceitos do Proálcool e se for o caso, pensar numa segunda fase do programa?, afirmou. A próxima reunião do Consagro será no dia 9 de abril na sede da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), em São Paulo. No encontro, os membros do conselho farão um balanço sobre a agricultura brasileira, analisando produção, comercialização e logística. ?Vamos analisar o que aconteceu na safra deste ano e apontar os horizontes para a próxima?, afirmou Rodrigues. Na reunião, o ministro pretender apresentar uma primeira estimativa de políticas públicas para a safra 2003/04. O ministro solicitou aos membros do conselho que apresentem ao secretário de política agrícola, Ivan Wedekin, durante o mês de março, propostas para o próximo ano-safra. ?Alguns assuntos já estão sendo tratados e nossa idéia é elaborar um plano de safra que permite colher uma safra importante em 2004?, disse. Participaram da reunião os ministros do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto; do Meio Ambiente, Marina Silva; e da Segurança Alimentar e Combate à Fome, José Graziano. Os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, enviaram representantes. O Consagro será formado por representantes de nove ministérios. Também comporão o conselho representantes do Fórum Nacional dos Secretários de Agricultura, Banco do Brasil e Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados. Do lado da iniciativa privada, estarão, entre outros, o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Associação Brasileira do Agribusiness (Abag), Associação Brasileira dos Produtores de Sementes (Abrasem), Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia) e Associação Brasileira de Supermercados (Abras).