Conselho do Banco Mundial adia decisão sobre Wolfowitz O conselho do Banco Mundial adiou nesta sexta-feira a decisão final sobre o papel do presidente da instituição, Paul Wolfowitz, na promoção de sua namorada na instituição e encaminhou algumas questões para que um comitê aprofunde a investigação. Após uma reunião, o conselho das 24 nações que compõem o banco concordou com um procedimento para lidar rapidamente com o assunto. "Os diretores-executivos concordaram com um processo para lidar com a situação de forma urgente", informou o conselho em um comunicado de duas páginas escrito em uma complexa linguagem técnica. No comunicado, o conselho disse que discutiu temas ligados a conflito de interesses e uma possível violação das regras, mas ainda há uma série de questões que precisam de mais investigação. Wolfowitz, ex-número dois do Pentágono, reconheceu na semana passada ter decidido pessoalmente por uma promoção de sua namorada, Shaha Ali Riza, funcionária do banco. A Associação de Funcionários sustenta que o aumento é mais do que o dobro do fixado pelas normas do Bird e pediu a renúncia de Wolfowitz. Este pedido foi apoiado na quarta-feira por Graeme Wheeler, um dos dois diretores gerentes do Bird, o cargo mais alto no Banco depois do próprio Wolfowitz. Divisão O encontro aconteceu em meio a uma grande divisão dentro do Conselho. Estados Unidos, Japão, Canadá e vários países africanos demonstraram seu apoio a um enfraquecido Wolfowitz. Do outro lado, a Europa, com Reino Unido, Alemanha e Holanda à frente, manifestaram seu temor de que a controvérsia provoque um dano irreparável à credibilidade do Banco. A decisão, no entanto, está nas mãos dos EUA, o principal acionista do Banco, com 16,4% dos votos no Conselho, seguido pelo Japão, com 7,9%. Para aprovar uma decisão importante, é necessária uma maioria de 85%, o que deixa os Estados Unidos com votos suficientes para vetar qualquer medida de peso. EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido e França são os únicos que contam com uma cadeira no Conselho. Os outros 19 diretores representam blocos de países dos 185 Estados membros. A Casa Branca voltou a manifestar na quinta-feira seu respaldo a Wolfowitz, que, segundo diversas fontes, prometeu melhorar a equipe de gestão e suavizar seu estilo de liderança em uma tentativa de se manter no cargo.