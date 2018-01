Conselho Federal de Economia elege novo presidente O economista Synésio Batista da Costa foi eleito presidente do Conselho Federal de Economia para a gestão 2006 com a plataforma de resgatar o espaço dos economistas nas discussões dos grandes temas nacionais. O Cofecon reúne 26 conselhos regionais de Economia em todo o Pais, o que representa cerca de 70 mil economistas. Costa pretende criar uma nova estrutura organizacional para o Conselho Federal, com a criação de coordenadorias operacionais, e transformar o atual Fórum de presidentes dos Corecons em um Conselho Consultivo Superior do sistema Cofecon-Corecons, responsável pela concepção do planejamento estratégico da categoria. Outra meta é criar o Conselho das Escolas de Economia, para auxiliar o Sistema no acompanhamento da implantação das novas Diretrizes Curriculares do Curso de Economia. Synésio Batista da Costa, que foi presidente do Corecon-SP por duas gestões (2003/2004), preside a Abrinq (Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos), o SIMB (Sindicato das Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos do Estado de São Paulo), a Abemúsica (Associação Brasileira da Música), a Federación Latinoamericana de los Fabricantes de Juguetes, o IQB (Instituto da Qualidade do Brinquedo e de Artigos Infantis), a Abraflex (Associação Brasileira dos Fabricantes de Embalagens Laminadas Flexíveis) e é diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).