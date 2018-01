Conselho Monetário autoriza criação de banco de câmbio O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira voto autorizando a criação e o funcionamento de bancos especializados em operações de câmbio. Segundo o diretor de Normas do Banco Central, Alexandre Tombini, há interesse no mercado neste nicho de bancos que, segundo ele, vão viabilizar operações de câmbio especialmente para pessoa física, micro e pequenas empresas. Hoje, segundo ele, há uma grande concentração das operações de câmbio em poucas instituições financeiras, que trabalham com grande movimentação de recursos e são obrigadas a ter estruturas grandes e pesadas. Estas grandes instituições não têm muito interesse nas operações para pessoas físicas e pequenas empresas. Esse tipo de banco atuará justamente neste nicho de mercado. O limite mínimo de capital e patrimônio líquido para a abertura do banco do câmbio será de R$ 7 milhões. Estas novas instituições poderão realizar operações de compra e de venda de moeda estrangeira, transferência de recursos para o exterior, financiamento de exportação e importação, adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC) e demais operações, inclusive prestações de serviços previstas na regulamentação do mercado de câmbio. As fontes de recursos para entregarem suas atividades serão, além de recursos próprios, os provenientes de repasses interbancários, depósitos interfinanceiros e recursos captados no exterior. Segundo Tombini, o BC tem procurado trabalhar na criação destes bancos de nicho e ele acredita que este segmento é importante principalmente com o processo de liberalização e flexibilização das operações de câmbio iniciado do governo. As novas instituições especializadas em câmbio permitirão um aumento da concorrência e a ampliação das oportunidades de acesso dos agentes econômicos ao mercado de câmbio. Atualmente, os bancos comerciais e múltiplos, com carteira comercial que operam com câmbio, tem capital mínimo exigido de R$ 24 milhões. Empréstimos O diretor de Normas do Banco Central, Alexandre Tombini, informou que o CMN decidiu nesta quinta-feira autorizar as companhias hipotecárias - só existem seis em todo o Brasil - a realizarem empréstimos tendo como garantia imóveis. O valor da garantia, segundo ele, corresponderá ao preço de mercado do imóvel. Os recursos do empréstimo, explicou, poderão ser usados pelo tomador do crédito para o que ele bem entender. Os bancos já são autorizados a fazer este tipo de operação, mas não o fazem, porque, segundo o diretor do BC, preferem concentrar os esforços no cumprimento da exigibilidade de destinação de 65% dos recursos da poupança para o financiamento habitacional. Tombini explicou que este mecanismo é muito comum nos Estados Unidos.