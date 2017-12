Conselho Monetário reduz TJLP de 11% para 10% ao ano O Conselho Monetário Nacional decidiu hoje que a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) passará a ser de 10% no primeiro trimestre de 2004. Atualmente, a TJLP é de 11%. A Taxa de Juros de Longo Prazo foi instituída por Medida Provisória em 1994. Ela é definida como o custo básico dos financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O valor da TJLP é fixado periodicamente pelo Banco Central do Brasil, de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional e poderá ser obtido nos jornais de grande circulação no País.