Conselho Mundial de Energia discute integração regional no Rio O Conselho Mundial de Energia, uma entidade global de consumidores e produtores, se reunirá nos dias 2 a 4 de março no Rio de Janeiro para discutir a integração energética da América Latina e do Caribe. As expectativas e realidades da integração energética na América latina e do Caribe serão discutidas a partir de apresentações do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Equador, México, Paraguai, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. No dia 3 de março, o Conselho apresentará seu relatório sobre Energia e Pobreza na América Latina, e o dia 4 será dedicado ao tema "Estudos de Cenários Energéticos até 2050", principal trabalho do Conselho para o atual triênio. O evento contará com o discurso de executivos da área de petróleo e gás da Petrobrás, uma das empresas do setor com mais rápido crescimento em escala mundial. Representantes de empresas do carvão, energia nuclear, eletricidade e indústria de combustível de origem vegetal também discursarão nos diferentes painéis, nos quais se discutirá a extraordinária expansão e diversificação do setor energético brasileiro e regional. O fórum regional do Conselho Mundial de Energia terminará com a apresentação de um estudo sobre o cenário energético global até 2050, e com uma conferência do presidente da entidade, André Caillé. Participantes Representantes da Olade (Organização Latino-Americana para o Desenvolvimento Econômico), Aladi (Associação Latino-Americana de Integração) e Cier (Comissão de Integração Elétrica Regional) participarão desta reunião. A Cepal (Comissão Econômica para a América Latina) e a Arpel (Associação Regional de Empresas de Petróleo e Gás Natural da América Latina e do Caribe) também estarão no encontro. O Conselho Mundial de Energia, fundado em 1923 e formado por representantes dos setores público e privado de 90 países, se propõe a "promover o abastecimento e uso sustentável de energia para o benefício de todos".