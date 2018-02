Conselho Nacional de Desestatização propõe mais duas linhas de transmissão O Conselho Nacional de Desestatização propôs a inclusão de mais duas linhas de transmissão de energia e três subestações nos processos de licitação. A recomendação do CND foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União e dela constam as linhas Juba - Jauru e Maggi - Nova Mutum, além das subestações Juba, Maggi e Nova Mutum, todas no Mato Grosso. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estas linhas não constam da lista dos leilões que serão realizados neste ano e, para serem incluídas em licitações futuras, o Ministério de Minas e Energia precisa encaminhar um pedido formal à Agência. Estão previstos para este ano dois leilões. O primeiro, quando serão leiloadas 14 linhas, seria realizado na última sexta-feira, mas foi suspenso por medida judicial e ainda não há uma nova data. O segundo, previsto para o fim do ano, licitará nove linhas de transmissão.