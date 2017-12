Considere metas antes de liquidar uma aplicação

Tenho Tesouro IPCA-2035 na carteira e minha corretora me ligou esta semana sugerindo que eu vendesse parte dos títulos para “realizar lucro”, por conta do rendimento em relação ao ano passado. Como não planejo usar o dinheiro agora, o que devo fazer? Perco essa rentabilidade se eu mantiver o dinheiro aplicado como está?

Como você não pretende usar o dinheiro agora, o mais correto é manter a aplicação. Sua gerente deveria explicar melhor todas as alternativas da situação ou, até mesmo, entender mais de investimentos. Explicando melhor: a rentabilidade oferecida quando você aplicou no Tesouro IPCA com vencimento em 2035 é a que será mantida ao longo de todo o prazo. Por exemplo, no ato da compra o título oferecia 6,5% ao ano mais a variação do IPCA para o período. Assim, você terá a rentabilidade bruta de 6,5% ao ano de juros mais a correção monetária, caso o título seja resgatado somente no vencimento. Esta é a denominada rentabilidade até o vencimento. Ocorre que, com a queda da inflação, os juros começaram a cair e a rentabilidade dos títulos no mercado seguem o mesmo caminho. Se você resolver vender o título hoje, o preço de venda será o valor de mercado para esse papel. Nesse cálculo, deve ser levada em consideração a rentabilidade atual desse título, que é de 5,4% ao ano. Aplicando essa nova taxa na equação de matemática financeira, o desconto de juros no tempo será menor e o valor de mercado será maior do que o pago originalmente. A gerente está certa no sentido de que você realizará um ganho de capital por vender o título por valor maior do que pagou, mas se esqueceu de falar que isso é oportuno para quem está precisando de dinheiro e/ou não pretende manter o investimento. Para quem pretende continuar com o dinheiro aplicado pode não ser interessante, porque vai deixar de ganhar 6,5% ao ano pelo restante do prazo (até 2035). Uma nova aplicação será feita com base na taxa de 5,4% ao ano. Portanto, você terá mais dinheiro a ser aplicado, mas com rentabilidade menor ao ano. Esta decisão deve ser de acordo com seus objetivos de utilização desse valor e o restante de sua carteira de investimentos, considerando, ainda, as perspectivas da economia.

Faço um investimento em um fundo que dá um retorno líquido mensal igual ao índice da inflação. Se eu fizer um resgate mensal igual ao rendimento, em quanto tempo o capital vai zerar? E se o resgate for a metade do rendimento? O tempo varia com o valor investido?

Se você tem R$ 100 mil aplicados e tirar somente um valor líquido equivalente a inflação do período, nominalmente o valor continua o mesmo, mas sendo corroído, já que não haverá a correção monetária do capital. Assim, o prazo para o dinheiro acabar depende do capital aplicado inicialmente e da inflação. Menos capital e mais inflação, o dinheiro acaba mais rápido. Caso o seu objetivo seja manter o capital inicial intacto, você pode sacar somente o ganho real, em outros termos, o ganho bruto de juros, descontando os custos e a inflação do período. No caso de resgate de parte do rendimento, o prazo para os recursos se esgotarem dependerá de quanto você saca da rentabilidade líquida. A dica é você refazer o seu planejamento financeiro, buscando adequar melhor seu orçamento para gerar economias para poder investir mais. Além de casar mais firmemente o capital investido com seus objetivos de vida e prazos para atingi-los. Faça planos considerando investimentos para emergências, outros visando a sua aposentadoria, e ainda outros para realizar sonhos.