Consorciados Mappin receberão bens pendentes O Consórcio Primo Rossi vai iniciar na próxima semana a entrega dos bens pendentes dos participantes do Consórcio M, que abrigava os consórcios Mappin e Mesbla, em liquidação extrajudicial desde março do ano passado. De acordo com a diretora executiva do Consórcio Primo Rossi, Mônica Rossi, serão entregues três mil bens, entre carros, motocicletas, eletrodomésticos e imóveis, até o final de setembro. Ao assumir o Consórcio M, o Primo Rossi investiu R$ 2 milhões e manteve os empregos de 30 funcionários do Mappin e da Mesbla. Com isso, a empresa passou da 70ª posição para o 11º lugar no ranking de consórcios no segmento de veículos. O Consórcio Primo Rossi, que venceu uma licitação promovida pelo Banco Central, é responsável pelo cumprimento dos contratos de 421 grupos ativos, envolvendo 17 mil consorciados. Entre as medidas tomadas pela empresa para manter os grupos em andamento estão o aumento de 5% sobre o valor do bem para cada participante diluído no prazo de duração do contrato, que foi ampliado em mais 20 meses. Em contrapartida, o consórcio obteve descontos especiais de empresas como a Volkswagen, a Honda e a Ultraloja, de 15% em média, que garantiu aos consorciados um crédito no final do contrato.