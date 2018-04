Consórcio adia reunião com ABN após acordo com Barclays O consórcio de bancos europeus que estuda oferta pelo ABN Amro informou nesta segunda-feira, 23, que adiou o encontro que teria nesta tarde com o banco holandês depois que ele anunciou planos de venda da unidade norte-americana LaSalle. O ABN e o britânico Barclays divulgaram mais cedo que fecharam acordo avaliando o ABN em cerca de 67 bilhões de euros (US$ 90,91 bilhões), e o ABN afirmou que também concordou em vender o LaSalle ao Bank of America. "A proposta dos bancos inclui a retenção do LaSalle Bank. À vista da decisão do ABN Amro de vender o LaSalle Bank ao Bank of America, os bancos precisam entender as circunstâncias sob as quais a venda pode ser concluída", afirmaram Royal Bank of Scotland, Santander e Fortis, em comunicado conjunto, acrescentando que solicitaram informações adicionais. "Conseqüentemente, os bancos não consideram apropriado se encontrar com o ABN Amro hoje (segunda)."