Consórcio: crescimento nas vendas em 2000 O sistema de consórcios está em alta. De janeiro a outubro de 2000, foi comercializada 1,11 milhão de novas cotas, com maior participação dos veículos automotores, 74,27%, ficando os eletroeletrônicos com 22,70% e os imóveis com 3,03%. As vendas de cotas, somente nestes últimos seis meses, mostraram uma evolução de 14,8%, chegando a quase 690 mil novos participantes contra 600 mil em 1999. Em outubro foi batido mais um recorde, com 126,1 mil novos clientes. Para o presidente da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), Eriodes Battistella, houve um bom crescimento este ano, mostrando a maturidade dos consumidores, que preferiram não pagar as altas taxas de juros praticadas, planejando melhor suas compras. As perspectivas para 2001 são otimistas. O desafio é chegar aos 3 milhões de consorciados ativos. Um número grande, que significaria um crescimento de aproximadamante 7%. Veículos Entre os veículos automotores, que superaram a marca das 820 mil cotas vendidas no ano, o setor de motocicletas e motonetas novas chegou a quase 500 mil, ficando com 59,5% do total. Só no período de maio a outubro deste ano, os consórcios de motos cresceram 23,9% em relação a 99. Os veículos automotores em geral, incluindo automóveis, caminhões, ônibus, importados, implementos rodoviários e agrícolas, tratores e motos, novos e usados, apenas nos últimos seis meses, cresceram 4,9%, tendo sido comercializadas 509 mil novas cotas para 485 mil em 99. Eletroeletrônicos No setor de eletroeletrônicos, os números deste ano chegam a 253,4 mil novos consorciados até outubro. De maio a outubro de 2000, foram negociadas 158,3 mil novas cotas alta de 62,7% em relação aos 97,3 mil do mesmo período do ano anterior. Imóveis O setor de imóveis tem mostrado crescimento permanente nos últimos quatro anos. De janeiro a outubro deste ano, registrou alta de 14,6% nos participantes, que passaram de 64,3 mil para 73,7 mil. As vendas de novas cotas chegaram a 33,8 mil, cerca de 46% do total de consorciados ativos, 73.728. As vendas de novas cotas mostraram um crescimento de 25,6%, considerando-se apenas o período de maio a outubro deste ano relativamente a 1999.