Consórcio de bancos faz oferta formal de US$98,2 bi pelo ABN O consórcio de bancos liderado pelo Royal Bank of Scotland anunciou nesta sexta-feira ter lançado formalmente sua oferta de 71,1 bilhões de euros (98,2 bilhões de dólares) pelo holandês ABN Amro. O grupo tenta superar proposta feita pelo rival britânico Barclays, na maior aquisição da história do setor bancário. O consórcio, que inclui o espanhol Santander e o grupo belga-holandês Fortis, informou que o período inicial da oferta vai de 23 de julho até 5 de outubro. O grupo divulgou ainda que sua oferta equivale a 38,40 euros por ação do ABN, com um componente em dinheiro de 93 por cento da oferta. O Barclays, que inicialmente oferecia somente ações como pagamento, informou na quinta-feira que pode colocar dinheiro na proposta para melhorar sua oferta de 65 bilhões de euros (90 bilhões de dólares) pelo ABN. A oferta do grupo de bancos é cerca de 10 por cento maior que a proposta do Barclays, de cerca de 35 euros por ação do ABN, atualmente. O conselho de administração do ABN recomendou a aceitação da oferta do Barclays, mas o banco holandês informou na quarta-feira que planeja discutir a oferta do consórcio e do Barclays, criando especulações de que poderia alterar sua recomendação. Se o ABN decidir mudar de idéia, será obrigado a notificar o Barclays, que terá cinco dias para responder, segundo documentos enviados ao órgão regulador do mercado acionário dos EUA.