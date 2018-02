Consórcio de bancos melhora oferta pelo ABN Amro A batalha pela compra do ABN Amro esquentou nesta segunda-feira com o consórcio liderado pelo Royal Bank of Scotland aumentando a parte em dinheiro de sua oferta de 71,1 bilhões de euros (98 bilhões de dólares) pelo banco holandês, acima da oferta feita pelo Barclays . O consórcio manteve a oferta de 38,4 euros por ação, mas elevou a parte em dinheiro para 93 por cento, ante 79 por cento na anterior. Os 5 bilhões de euros restantes englobarão novas ações do RBS. A nova oferta do consórcio --formado ainda pelo Santander e pelo Fortis, é para a compra do ABN sem a unidade norte-americana LaSalle. A proposta de aumentar a parte em dinheiro da oferta veio depois de uma decisão judicial anunciada na sexta-feira que permitiu ao ABN vender o LaSalle, sua subsidiária nos EUA, para o Bank of America por 21 bilhões de dólares. A proposta inicial do RBS incluía a compra do LaSalle. O RBS cortou os economia de custos e benefícios que prevê com o acordo, já que, com a exclusão do LaSalle, terá menos oportunidades de aumentar suas receitas no crescente mercado norte-americano. O presidente-executivo do RBS, Fred Goodwin, disse que o consórcio não pensou em desistir da oferta, apesar da perda do LaSalle. "Era atrativo comprar esse negócio na semana passada e é atrativo comprar nesta semana e essas são as bases que nos fazem seguir em frente. Nós nunca pensamos em sair da disputa", disse Goodwin em uma conferência pelo telefone. Segundo analistas, agora o Barclays pode responder também acrescentando mais dinheiro a sua oferta. "O Barclays não vai sair da disputa facilmente, mas é difícil saber o que eles podem fazer nessas bases", disse um analista que não quis se identificar. "Nós temos clareza que só seguiremos com essa transação nos termos que produzam os resultados certos para nossos acionistas", disse o presidente-executivo do Barclays, John Varley. Mesmo se o negócio fosse fechado com a oferta do Barclays, que é de 65 bilhões de euros, esta será a maior compra de bancos registrada na história. Os interessados têm até o dia 23 de julho para apresentar suas ofertas formais ao ABN. (Reportagem de Steve Slater)