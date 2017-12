Consórcio devolve concessão de hidrelétrica ao governo A Companhia Vale do Rio Doce confirmou hoje que o consórcio na qual faz parte junto com a Alcoa, Votorantim, BHP Billiton e Camargo Corrêa irá devolver a concessão da hidrelétrica de Santa Isabel, localizada nos estados do Pará e Tocantins. A hidrelétrica, orçada em US$ 500 milhões, deveria estar concluída entre 2008 e 2010. A causa da desistência, segundo fontes, é a dificuldade do consórcio em obter do Ibama uma licença ambiental para o projeto. A concessão da Santa Isabel, que deveria ter capacidade de 1.087 MW, foi comprada por R$ 61 milhões em leilão realizado em dezembro de 2001.