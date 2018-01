Consórcio está perdendo para leasing As vendas de cotas de consórcio de automóveis e veículos comerciais leves estão em queda. Nos últimos meses, os consumidores deixaram de lado a opção e estão preferindo os financiamentos ou o leasing. Segundo dados da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), a procura pelo consórcio de quatro rodas se retraiu em 10% no primeiro semestre de 2000, em relação aos últimos seis meses do ano passado, enquanto os financiamentos registraram crescimento de 14% no período. A queda dos juros e a melhora da economia são os fatores apontados para que mais consumidores passem a optar pelo crediário, que este ano terá investimento recorde dos bancos de montadoras da ordem de R$ 6,3 bilhões. Já o segmento das motocicletas apresenta números opostos: no primeiro semestre, o crescimento de vendas de cotas foi de 30% superior, se comparado a 1999. Veja no link abaixo mais informações sobre o consórcio e o leasing como formas para se adquirir um veículo.