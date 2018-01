Consórcio: novas regras em vigor A nova regulamentação do setor de consórcios, que entrou em vigor a partir do dia 2 de janeiro desse ano, estabeleceu que o saldo das vendas em cotas das empresas de consórcio de automóveis não podem ultrapassar o valor equivalente a seis vezes o seu patrimônio. A regra vale desde que o patrimônio líquido da empresa seja igual ou superior a R$ 180 mil e inferior a R$ 300 mil. Pela regulamentação anterior, esse teto era até oito vezes o valor do patrimônio líquido da empresa. Veja tabela abaixo com as novos valores de acordo com o segmento da empresa e seu patrimônio líquido. A circular nº 2861, imposta pelo Banco Central (BC), que determinou a redução dos limites mínimos de patrimônio e limites para os valores dos saldos das vendas para administradoras de consórcio, foi criada em fevereiro de 1999. Desde então, as empresas do setor tiveram até o final de 2000 para se adequarem às novas regras que passaram a valer a partir de 2001. Os novos limites valem para empresas que vendem bens móveis duráveis ou serviços turísticos - abrangidos pelas mesmas regras - e empresas que negociam bens imóveis, cujos limites dos valores são superiores ao primeiros. Segundo o Banco Central, as reduções dos limites dos valores operacionais e do patrimônio das empresas têm o objetivo de aumentar a segurança do consumidor, pois as administradoras de consórcio que aumentarem seus grupos de consorciados terão que dispor de mais capital para manterem os novos consorciados. Ramo da empresa Patrimônio líquido ajustado da empresa (PLA) Limite dos saldos das vendas Consórcio de bens móveis duráveis ou serviços turísticos PLA de R$ 180 mil até R$ 300 mil 6 vezes o valor do PLA PLA de R$ 300 mil até R$ 400 mil 7 vezes o valor do PLA PLA igual ou superior a R$ 400 mil 8 vezes o valor do PLA Consórcio de bens imóveis PLA de R$ 470 mil até R$ 700 mil 6 vezes o valor do PLA PLA de R$ 700 mil até R$ 1 milhão 7 vezes o valor do PLA PLA igual ou superior a R$ 1 milhão 8 vezes o valor do PLA