Consórcio oferece R$ 200 bi para compra de ABN Amro A disputa pelo controle do banco ABN Amro, cujo plano de fusão com o britânico Barclays foi anunciado na segunda-feira, foi acirrada nesta quarta, 25, com o anúncio de uma oferta rival do consórcio formado pelo Royal Bank of Scotland (RBS), o espanhol Santander, e o belga Fortis. O consórcio propõe o pagamento de 39 euros por ação do grupo holandês, totalizando 72,2 bilhões de euros, ou cerca de R$ 200 bilhões, sendo 70% desse valor em dinheiro e 30% em ações do também britânico RBS. A proposta do Barclays somou 67 bilhões de euros, ou cerca de R$ 185 bilhões. Os integrantes do consórcio pretendem repartir os ativos do ABN Amro. O Santander ficaria com as operações do banco holandês no Brasil, o Real ABN Amro. O consórcio disse estar "convencido" de que sua proposta é a melhor para os acionistas do ABN Amro. Segundo seus integrantes, ela é 13% superior à do Barclays tomando-se como base o valor das ações do banco holandês no fechamento dos mercados na terça, além de ser mais clara para os investidores e autoridades regulatórias, reduzindo os riscos de que o negócio não seja concluído. Mas, segundo o RBS, cuja sede está localizada em Edimburgo, na Escócia, a proposta do consórcio somente será formalizada se o ABN Amro suspender a venda do banco LaSalle, nos Estados Unidos, para o Bank of America. Proposta Essa transação, de US$ 21 bilhões, foi anunciada pelo grupo holandês simultaneamente ao plano de fusão com o Barclays. Se eventualmente for cancelada, o Bank of America teria direito a receber uma multa de US$ 200 milhões do grupo holandês. Na terça, 18, o banco holandês enviou uma carta aos três integrantes do consórcio em que solicitava mais detalhes da proposta rival e propunha a realização de uma reunião para discuti-la. Esse encontro deveria ter ocorrido na segunda-feira, 23, mas foi adiado a pedido do consórcio, diante da divulgação do plano de fusão do ABN Amro com o Barclays. O consórcio espera se reunir com representantes do ABN Amro o mais rapidamente possível para discutir a oferta, embora os diretores do RBS estejam nesta quarta em Edimburgo, participando da reunião anual do banco britânico. Apoio O fundo de investimentos hedge TCI, que controla cerca de 3% do ABN Amro, e que vem pressionando a diretoria do banco holandês a adotar mudanças, manifestou seu apoio à oferta do consórcio liderado pelo RBS. O TCI exortou os acionistas do ABN Amro a pressionarem a diretoria que se reunirá nesta quinta-feira, 26, em seu encontro anual - para conceder ao consórcio "total acesso para conduzir imediatamente a diligência necessária". Além disso, afirmou que o "conselho diretor do ABN Amro precisa recomendar a oferta do consórcio do RBS, desde que as condições da diligência sejam preenchidas, a cancelar a venda do banco LaSalle".