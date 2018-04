Consórcio tem novo sistema de pagamento Um novo sistema de pagamento de consórcio foi lançado pela administradora paranaense União. O chamado ´lance diluído´ está sendo usado pela empresa há cerca de um ano e meio como um meio de facilitar a adequação das parcelas ao orçamento do consorciado. Normalmente, quando há um lance para a aquisição antecipada do bem são quitadas as últimas parcelas do plano escolhido. O consorciado reduz o número de meses que vai permanecer pagando a mensalidade, mas o valor continua o mesmo. Com o novo sistema o prazo não muda, mas a mensalidade é reduzida. No caso de um consórcio de imóveis com prazo de 132 meses e parcela de R$ 400, por exemplo, se no quinto mês for feito um lance equivalente a 40 parcelas esse valor diluído nos 127 meses seguintes. O consorciado vai continuar pagando o saldo restante no prazo previsto na compra da cota com o abatimento dos R$ 16 mil dados como lance, ou seja, com uma redução de R$ 126 em cada parcela. Sem o lance diluído, ele apenas 87 parcelas, porém com o mesmo valor de R$ 400. Segundo o superintendente da administradora, Rodolfo Montosa, o sistema é opcional, mas boa parte dos 30 mil consorciados da empresa está optando por ele quando faz o lance. Uma ferramenta semelhante a essa já vinha sendo usada pela empresa nas negociações de parcelas em atraso. O valor da dívida era dividido nos meses seguintes permitindo que o consorciado ficasse em dia com o grupo. O lance diluído já ajudou a empresa a diminuir seu índice de inadimplência. Antes de o sistema ser adotado, ele era de 11% e agora está em torno de 7%. A administradora atua, há 26 anos, no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nos segmentos de imóveis, automóveis e motocicletas.