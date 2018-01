Consórcio vai investir US$ 2,4 bilhões na exploração de petróleo no Brasil Um consórcio internacional liderado pela companhia norte-americana Chevron Corporation anunciou na manhã desta quinta-feira, em Tóquio (no horário local) que vai investir US$ 2,4 bilhões na exploração de petróleo no Campo de Frade, na Bacia de Campos (RJ). Segundo Masaki Okahata, porta-voz da Sojitz Corporation, uma das integrantes do consórcio, a produção deverá ser iniciada em abril de 2009. A estimativa é que sejam produzidos 100 mil barris diários de petróleo no campo. O consórcio inclui as empresas Inpex Holdings Inc., Japan Oil, Gas and Metals National Corp, todas do Japão, e a Petrobras, acrescentou Okahata. Os trabalhos de prospecção realizados desde 1999, quando foi formado o consórcio, indicaram a presença de cerca de 300 milhões de barris de petróleo na região. As empresas japonesas juntas têm 15% de participação. A Chevron, dos Estados Unidos, detém 42,5%. As japonesas chegaram a um acordo com a Petrobras para aumentar suas participações para 18,3%. A cota da Chevron vai para 51,7%. O aumento acionário requer das empresas japonesas um novo investimento de US$ 440 mil e darão direito de vender 18 mil barris da produção diária.