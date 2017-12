Consórcios crescem 8% em outubro ante out/03 O sistema de consórcios brasileiro fechou o mês de outubro com 3,33 milhões de consorciados, um volume 8,1% maior do que em outubro de 2003. Nos dez primeiros meses de 2004, foram comercializados 1,4 milhão de novas cotas, 3,7% mais que o acumulado no mesmo período de 2003. As contemplações subiram 5,4%, chegando a 680,7 mil no acumulado do ano. Os dados são da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (Abac). O segmento de veículos automotores registrou uma evolução de 6,2% no número de participantes ativos em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado, chegando a 2,90 milhões de pessoas. O total de novas cotas comercializadas registrou estabilidade, passando de 1,11 milhão para 1,12 milhão entre janeiro e outubro. As contemplações apontaram alta de 4,4%, para 586,4 mil. Os principais produtos continuam sendo a motocicleta e a motoneta nacional, cuja participação neste setor é de 65,2%, com 1,89 milhão de consorciados em outubro (+9%). Foram vendidas 762,7 mil novas cotas de motos (+0,6%) e o número de contemplados subiu para 400 mil (+6,6%). Na área de consórcios de imóveis, o total de participantes ampliou-se em 32,9%, subindo para 221,1 mil. As vendas de novas cotas chegaram a 108,2 (+ 19%), o que representa uma média mensal de 10,8 mil vendas. As contemplações acumuladas nos dez primeiros meses de 2004 somaram 21,6 mil (+47,9%). O setor de eletroeletrônicos e outros bens móveis vêm registrando uma média mensal de comercialização de novas cotas de 17 mil unidades. O total entre janeiro e outubro deste ano superou 171,1 mil, 19,3% mais que no mesmo período do ano passado. As principais lojas e magazines, que comercializam seus produtos pelo sistema, sinalizam a retomada, prevendo-se uma situação ainda mais positiva até o fim do ano. Até outubro, havia no segmento 204,5 mil consorciados, 8,8% mais que em 2003. As contemplações também mostraram alta de 4,1%, para 72,6 mil.