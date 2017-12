Consórcios de automóveis cresceram 8% até agosto As vendas de consórcios de automóveis registraram crescimento de 8% entre janeiro e agosto deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo o total de 869,3 mil novas cotas. O número de consorciados deste segmento está em 2,68 milhões de pessoas ou 15% mais que em agosto do ano passado, de acordo com dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (Abac). Mais uma vez, os números estão sendo puxados pelas motocicletas, que representam 63% do segmento de veículos automotores e 55,7% do volume global de consórcios. Foram comercializadas 594,5 mil novas cotas ou 6,7% a mais que no período de janeiro a agosto de 2002. São cerca de 1,69 milhão de consorciados ativos (+ 11,1%). Os veículos leves (automóveis, utilitários e camionetas) também contribuíram, pois houve um aumento de 15,1% no volume de novas cotas vendidas (222,8 mil). Já os veículos pesados, cujo mercado funciona como um dos termômetros da economia, registrou alta de 1,6% no total de participantes e de 12,4% nas vendas de novas cotas. Imóveis e eletrônicos As vendas de consórcios de imóveis mantiveram sua expansão em agosto. Foram vendidas 66,2 mil novas cotas, 41% mais que nos primeiros oito meses de 2002. São hoje 153,2 mil participantes ativos, 37% a mais que em agosto do ano passado. Os consórcios de eletrônicos, em razão da mudança no perfil dos produtos, vêm percorrendo trajetória oposta. As vendas de novas cotas caíram 23,2%, para 113 mil, e o número de participantes ativos declinou 36,4%, chegando a 188,4 mil. O sistema de consórcios como um todo contabilizou em agosto 3,03 milhões de participantes e 1.048 mil novas cotas nos primeiros oito meses do ano. Os números significam respectivamente um aumento de 3,4% e 5% em relação aos períodos anteriores. Foram feitas 525,3 mil contemplações, um aumento de 3,5% sobre janeiro a agosto do ano passado.