Consórcios elevam número de participantes em 8,2% O sistema brasileiro de consórcios registrou alta de 8,2% em volume de participantes em agosto. O total de consorciados chegou a 3,27 milhões. Nos primeiros oito meses do ano, as administradoras venderam 1,10 milhão de novas cotas, 4,8% mais que no mesmo período de 2003. Foram realizadas 542,5 mil contemplações, 5,3% mais que nos mesmos meses do ano passado. O segmento automotor, que concentra o maior número de consorciados, registrou crescimento de 6,3% no número de participantes ativos, chegando a 2,86 milhões em agosto. A venda de novas cotas, no acumulado de janeiro a agosto deste ano, chegou a 886,8 mil, 2% mais que em 2003. No mesmo período, as contemplações tiveram alta de 4,3%, para 467,5 mil. Com relação às motocicletas e motonetas, que representaram 65,4% no volume de consorciados do segmento, houve um aumento de 10,7%, totalizando 1,87 milhão de pessoas. As novas cotas vendidas, nos oito meses deste ano, somaram 610,1 mil (+2,6%) e as contemplações chegaram a 318,5 mil (+6,3%). No segmento de imóveis, o destaque ficou para o crescimento de 50,4% nas contemplações, que chegaram a 17 mil neste ano (até agosto). O total de participantes somou 210,7 mil, 37,6% mais que em agosto de 2003. A comercialização de novas cotas atingiu 85,1 mil nos oito meses, o que significou uma elevação de 28,4%. Com relação aos eletroeletrônicos, o volume de novas cotas comercializadas cresceu 18,4%, subindo para 133,8 mil, e as contemplações tiveram alta de 4,1%, para 58 mil. O número de participantes ativos chegou a 200,8 mil, 6,6% mais que doze meses antes.