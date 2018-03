Consórcios mantêm crescimento em 2003 O sistema brasileiro de consórcios iniciou o ano com um crescimento de 3,8% no número de participantes em relação a janeiro de 2002. O total de consorciados passou de 2,89 milhões para 3,1 milhões, o mesmo contingente de dezembro. As vendas de novas cotas somaram 128,6 mil, 9,4% a mais que o primeiro mês de 2002, de acordo com dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). As contemplações mantiveram-se estáveis, com um ligeiro crescimento, de 0,3%, chegando a 63,4 mil. O total de consorciados do segmento imobiliário somou 123,6 mil, 25,1% a mais que os 98,8 mil de janeiro de 2002. Mas o número de novas cotas comercializadas recuou 16,9%, chegando a 4,4 mil, contra 5,3 mil do ano anterior. Com relação aos automóveis, houve uma expansão de 17,6% no número de novas cotas comercializadas ? foram 108,87 mil contra 92,5 mil. O volume global de consorciados ativos totalizou 2,64 milhões, 6,8% a mais que os 2,47 milhões de doze meses antes. As motos, que representam mais da metade deste mercado, registraram crescimento de 18% no número de novas cotas. Já os veículos pesados (caminhões, semi-reboques) registraram um aumento de 33,6% no número de novas cotas, atingindo 2,8 mil. Os números estão relacionados às perspectivas de crescimento da economia brasileira, que resultará em um maior deslocamento de cargas dentro e fora do País, previu a ABAC. O segmento de eletroeletrônicos, em processo de desaquecimento há alguns meses, registrou novo recuo em janeiro, após ficar estável nos dois últimos trimestres de 2002. A venda de novas cotas caiu de 19,7 mil para 15,3 mil (- 22,3%). A retração está associada às compras de final de ano. O total de consorciados acompanhou a retração, chegando 241,3 mil, ante 322,9 mil de janeiro de 2002.