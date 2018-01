Consórcios podem ter seguro obrigatório Aprovado pelo Congresso Nacional numa das últimas votações de 2.000, o Projeto de Lei no. 460/99, do senador Arlindo Porto (PTB-MG), já foi encaminhado à Câmara Federal e caso também receba a aprovação dos deputados vai tornar obrigatória a adoção de um seguro para os grupos de consórcios formados em todo o país. Ao justificar sua iniciativa, o parlamentar mineiro afirma que os consorciados precisam ser protegidos contra as empresas inidôneas. "O Banco Central não tem estrutura - e isso nem deveria ser sua atribuição - para fiscalizar consórcios , o que possibilita a qualquer um abrir grupos, pegar o dinheiro e sumir", diz ele. Com a exigência de um seguro, Arlindo Porto acha que as seguradoras vão checar a seriedade e a competência das administradoras. Mesmo antes de a nova lei ser cogitada, administradoras como Baurucar e Disbauto (Bauru); KG (Joinville); Paládio (Curitiba); Govesa (Goiânia) e Lyscar (Aracaju) se anteciparam, oferecendo aos seus clientes a primeira opção do mercado para esse tipo de cobertura. Elas contrataram o SGCON - Seguro Garantidor de Créditos Consorciais, produto desenvolvido há 3 anos pela corretora paulistana Framar, em conjunto com um pool de seis companhias de seguro.