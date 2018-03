Consórcios têm crescimento de 4,7% em cotas vendidas O setor de consórcios apresentou um desempenho expressivo no ano de 2004. Apenas em novembro foram comercializadas 161 mil novas cotas - número recorde desde que foi iniciada a medição, em maio de 1999. No acumulado do ano, as vendas somam 1,56 milhão de cotas, uma alta de 4,7% sobre o ano anterior, quando o volume total comercializado foi de 1,49 milhão. De acordo com os dados da Abac, o número de participantes ativos em novembro atingiu 3,37 milhões, 8% de alta sobre o mesmo período de 2003. Seguindo a mesma rota, as contemplações também aumentaram em 5,4%. Nos 11 primeiros meses do ano, foram contemplados 715,5 mil cotistas. Para a presidente da Associação Brasileira dos Administradores de Consórcios (Abac), Consuelo Amorim, as fortes vendas do setor devem continuar em 2005. "O crescimento para 2005 deve ficar em torno de 8% a 10%", diz. Segundo ela, duas modalidades de consórcios que foram grandes destaques e devem continuar mostrando um bom desempenho neste ano são os de imóveis e de eletroeletrônicos. No ramo de imóveis, as vendas de novas cotas, até novembro, atingiram 119,3 mil, alta de 17,3% sobre o mesmo período de 2003, com um número de consorciados de 224,7 mil - 31,4% a mais que o registrado nos onze primeiros meses do ano anterior. Em eletroeletrônicos, as vendas superaram 190 mil novas cotas comercializadas nos 11 primeiros meses de 2004, o que mostra uma expansão de 18,3% em relação a 2003. O número de participantes ativos foi 9,7% maior do que o registrado no ano anterior e somou 208,9 mil. No segmento de veículos automotivos foram contabilizados 2,94 milhões de cotistas, número que representa 6,5% a mais do que o registrado em novembro do ano anterior. As novas cotas comercializadas até novembro deste ano somaram 1,2 milhão, alta de 1,6% sobre o mesmo período de 2003. Já as contemplações nos consórcios de veículos, experimentaram alta de 4,4%, para 647,2 mil.