Constatada formação de cartel entre distribuidoras de gás A Secretaria de Direito Econômico (SDE) recebeu nesta sexta-feira o parecer da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, sugerindo a condenação de oito empresas distribuidoras que atuam na distribuição de gás de cozinha (GLP) no triângulo mineiro. A assessoria de imprensa do Ministério da Justiça informou que a SDE irá investigar a denúncia. A Seae constatou a prática de cartel na região. O Ministério Público de Minas Gerais enviou à Seae fitas com a gravação de conversas telefônicas de funcionários das empresas distribuidoras de GLP combinando preços. As empresas também estavam distribuindo tabelas de preços aos revendedores. As fitas foram transcritas pela Escola de Administração Fazendária - ESAF/MF, e autenticadas pelo Ministério Público de Goiás. As empresas investigadas são: Agip do Brasil S/A, Supergasbrás Distribuidora de Gás S/A, Minasgás S/A Distribuidora de Gás, Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., Shell Gás, Copagaz Distribuidora de Gás Ltda. , Cia. Ultragás S/A e Onogás S/A Comércio e Indústria.