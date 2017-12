Construção abre quase 2 mil vagas em fevereiro O nível de emprego na construção civil brasileira subiu pelo segundo mês consecutivo, com a abertura de quase 2 mil vagas em fevereiro. Em relação a janeiro, o crescimento foi de 0,18%. Em comparação ao mesmo mês do ano passado, contudo, a queda é de 0,94%, equivalente ao fechamento de 11 mil postos de trabalho. De acordo com levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) e da GVconsult, a queda é ainda mais drástica se considerados os números de emprego do setor em 2001. Em fevereiro daquele ano, havia 76,4 mil postos de trabalho a mais na indústria brasileira da construção. O nível de emprego também cresceu na indústria paulista, segundo a pesquisa. Em fevereiro, foram abertas 1,2 mil vagas em São Paulo, equivalente a aumento de 0,35% em relação ao mês anterior. No acumulado dos 12 meses, no entanto, a queda é de 0,7% - ou 2,5 mil vagas a menos. A pesquisa, que leva em conta números do Ministério do Trabalho, aponta que a indústria da construção no País empregava 1,17 milhão de trabalhadores formais em fevereiro, dos quais 351,8 mil no Estado de São Paulo.