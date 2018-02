Construção ajuda IGP-M a desacelerar na 2a prévia do mês A inflação pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) desacelerou para 0,19 por cento na segunda leitura deste mês, ante 0,26 por cento em igual período de junho, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta sexta-feira. Dos três componentes do indicador, no entanto, apenas o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) mostrou alívio. O INCC registrou aumento de 0,25 por cento, frente ao avanço de 1,71 por cento anterior. O custo da mão-de-obra teve variação positiva de 0,10 por cento, depois do avanço de 2,95 por cento no mês anterior devido ao dissídio salarial. O Índice de Preços por Atacado (IPA) subiu 0,14 por cento, frente à variação positiva de 0,05 por cento na segunda leitura de junho. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) avançou 0,29 por cento, depois da alta de 0,22 por cento no mesmo período de junho. Contribuíram para o avanço da taxa os grupos Alimentação, Vestuário, Educação, Leitura e recreação e Despesas diversas. Por outro lado, os grupos Habitação, Saúde e cuidados pessoais e Transportes aliviaram o IPC, com destaque para a queda de 1,53 por cento na tarifa de eletricidade residencial, após alta de 0,17 por cento anterior. Na primeira leitura de julho, o IGP-M avançou 0,15 por cento. A segunda leitura do IGP-M de junho corresponde à variação dos preços entre os dias 21 de junho e 10 deste mês. (Por Daniela Machado)