Construção civil comemora mais recursos para habitação O setor da construção civil comemorou o anúncio do governo de que vai aumentar a liberação de recursos destinados a subsidiar a habitação, mas aguarda com ansiedade o detalhamento da decisão. Foi assim que o vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, resumiu à Agência Estado a reação do setor à declaração feita na quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, de que, entre as ações do pacote de medidas de incentivo ao crescimento econômico, o governo estuda a liberação de mais recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para subsidiar a compra da casa própria pela população carente. "O setor considera extremamente benéfico que o assunto subsídio tenha entrado definitivamente na pauta do governo", disse Martins. Ele acrescentou que aguarda os detalhes da medida para poder avaliar melhor os seus efeitos. Pela antecipação de Mantega, a idéia é utilizar cerca de R$ 15 bilhões do FGTS para subsidiar dois terços do valor da prestação nos contratos novos assinados por mutuários com renda de 0 a 5 salários mínimos. O outro terço do valor da prestação seria bancada pelas famílias. Para Martins, no entanto, é preciso ficar claro de que forma isso seria feito. "Não vejo cabimento no direcionamento imediato, e de uma única vez, de R$ 15 bilhões. Afinal já foi difícil a elevação do subsídio para R$ 1 bilhão", afirmou, referindo-se ao programa que já existe hoje de subsídio da moradia popular que trabalho com orçamento de R$ 1,2 bilhão do FGTS. "Ainda assim, ficamos muito felizes em perceber que o governo entendeu a importância do subsídio habitacional", comentou. Pelos estudos da Cbic, o déficit de moradias hoje chega a 4 milhões de unidades.