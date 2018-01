Construção civil dá primeiro aumento real em 11 anos Depois de uma semana em greve, os trabalhadores da construção civil da capital paulista voltam nesta terça-feira ao trabalho. A categoria aceitou proposta de reajuste salarial de 8,12% feita pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP). Os operários queriam aumento de 18%. Para o Sintracon-SP, que representa os 220 mil trabalhadores do setor da cidade de São Paulo, o índice acordado representa a reposição da inflação acumulada no período de 12 meses até maio (data-base da categoria) e mais 2% de aumento real. ?É o primeiro aumento real que conseguimos em 11 anos?, afirma Antônio de Sousa Ramalho, presidente do Sintracon-SP. Pelo acordo, assinado nesta segunda, os trabalhadores terão direito a um seguro acidente de R$ 25 mil. A cesta básica será aumentada de 25 para 30 quilos.