Construção civil deve crescer 4,9% em 2007, diz Sinduscon A construção civil deve crescer 4,9% em 2007, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP). A projeção baseia-se na perspectiva de aumento de 3,5% no Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano e nos recursos que estarão disponíveis para o setor. Somente do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) estão previstos R$ 11,2 bilhões, sendo R$ 8,5 bilhões para habitação e R$ 2,7 bilhões para saneamento. Outros R$ 6 bilhões são esperados para infra-estrutura, através do projeto piloto de investimentos (PPI), sendo R$ 3,9 bilhões para transportes. Em 2006, o crescimento do setor deve ser de 5%, mesmo patamar acumulado até o terceiro trimestre. No período de julho a setembro a construção civil avançou 5,5% sobre igual intervalo de 2005.